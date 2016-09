Dono de iPhone é menos humilde que o de Android

As pessoas que usam smartphones com sistema operacional Android podem ser mais humildes e honestas que os usuários do iPhone, da Apple, segundo uma pesquisa da Escola de Psicologia da Universidade de Lincoln, no Reino Unido. O levantamento informou também que as mulheres tinham duas vezes mais probabilidade de possuir um iPhone do que um telefone Android.

Os pesquisadores realizaram dois estudos sobre a personalidade de proprietários de iPhone e Android. No primeiro, os cientistas pediram a 240 participantes que preenchessem um questionário sobre as características que associam com os usuários de cada marca de smartphone. No segundo, eles compararam esses estereótipos com os traços de personalidade reais de 530 usuários de smartphones de ambos os tipos.

Os resultados do primeiro estudo mostraram que os usuários do Android são percebidos como mais honestos e humildes, além de terem personalidade aberta e afável. Em contrapartida, eles foram tidos como menos extrovertidos que os usuários de iPhone.

Os resultados do segundo estudo mostraram que apenas honestidade e humildade se repetiram entre os estereótipos e os reais traços de personalidade dos usuários de Android. Os outros traços não foram coincidentes.

“É cada vez mais evidente que os smartphones estão se tornando uma mini versão digital do usuário”, disse Heather Shaw, que coordenou a pesquisa. “[É por isso que] muitos de nós não gostamos quando outras pessoas usam os nossos telefones: eles podem revelar muito sobre nós.”

