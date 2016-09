Dono de oficina mecânica é preso por furto de energia elétrica em Porto Alegre

O dono de uma oficina mecânica de motocicletas foi preso por furto qualificado de energia elétrica na manhã desta quarta-feira, em `Porto Alegre.

A prisão foi efetuada por policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio de Concessionárias e Serviços Delegados (DRCP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), coordenados pelo delegado Alexandre Luiz Fleck.

Durante diligências, policiais suspeitaram da ligação de energia elétrica do estabelecimento. Juntamente com técnicos de empresa concessionária de serviço público, constataram que a oficina não possuía cadastro de ligação ativo nem tinha relógio medidor. A energia era obtida com ligação direta na rede, caracterizando o furto de energia.

O delegado Fleck ressalta que o furto de energia por estabelecimentos comerciais está no foco de combate da delegacia, pois, além de gerar grandes perdas na rede de energia, com prejuízos arcados por toda a população, e consequente diminuição de arrecadação de impostos, a conduta gera perigo e instabilidade na rede energética, além de promover concorrência desleal.

“Aquele que mantém comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica.”

A ação resultou na prisão em flagrante do proprietário por furto qualificado, com pena entre dois e oito anos de reclusão. Após o flagrante, o homem seria encaminhado ao sistema prisional.

