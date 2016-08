Dono de posto de combustível é preso por tráfico de drogas em Pelotas

Policiais da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas de Pelotas (Defrec) apreenderam nesta terça-feira (30) em uma propriedade localizada no interior de Canguçu 9,5 quilos de maconha, 300 gramas de cocaína (escama de peixe) e 17 cartuchos, calibre .32.

Segundo a investigação – que integra a Operação Impetus – a propriedade rural pertence a um empresário dono de um posto de combustível no município de Pelotas, preso durante esta manhã. No local também foi apreendido o valor de R$ 21 mil em espécie. A ação contou com o apoio da equipe do Canil do POE da Brigada Militar.

O homem foi levado ao presídio de Pelotas.

