Polícia Dono de prédio onde funciona academia e clínica é preso por furto de energia na Capital

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A operação ocorreu no bairro Jardim Lindoia Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu na segunda-feira (25) um homem por furto de energia na avenida Panamericana, no bairro Jardim Lindoia, na Zona Norte de Porto Alegre. Ele é proprietário de um prédio onde funciona uma academia e uma clínica.

A operação contou com a participação de técnicos da CEEE. Uma ligação clandestina vinha diretamente de um poste para os estabelecimentos comerciais, segundo a polícia.

O delegado Luciano Dias Peringer afirmou que o furto de energia por estabelecimentos comerciais, além de gerar grandes perdas na rede, com prejuízos arcados por toda a população, é perigoso e promove a concorrência desleal. “Aquele que mantem comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, disse.

