Dono de restaurante é preso por furto de energia em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (08), o dono de um restaurante por furto de energia no bairro Rio Branco, em Porto Alegre.

A ação foi realizada em conjunto com técnicos da CEEE. No local, detectou-se a existência de uma instalação irregular, com ligação clandestina que vinha diretamente do poste para o estabelecimento comercial.

O delegado Peringer afirmou que o furto de energia por estabelecimentos comerciais gera perigo e instabilidade na rede energética, além de promover a concorrência desleal. “Aquele que mantém comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, declarou.

