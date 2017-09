Donos da JBS/Friboi entregam os extratos de contas atribuídas a Lula e Dilma

Os donos da empresa JBS vão entregar extratos e explicar em detalhes, nos documentos que estão entregando ao Ministério Público Federal, depósitos feitos nas contas que atribuíram a Lula e a Dilma no exterior.

As contas foram abertas em nome de uma offshore controlada por Joesley Batista, da JBS. Ele diz que, quando fazia negócio com o governo, depositava propina de cerca de 4%, primeiro numa conta “de Lula”, no governo dele, e depois numa conta “de Dilma”. O dinheiro ficaria reservado para o PT. O empresário Joesley Batista afirma que mostrava os extratos para o então ministro Guido Mantega, como controle.

Cada vez que dava dinheiro para campanhas do PT no Brasil, Joesley Batista diz que abatia contabilmente da poupança do exterior. No fim das contas, o PT gastou tudo o que tinha direito, afirma. E o empresário usou o saldo no exterior para comprar um apartamento em NY, dois barcos e até mesmo para pagar a festa da realização do seu casamento, em 2012.

O ex-ministro Guido Mantega afirma que nunca negociou a doação de recursos irregulares com o empresário Joesley Batista. Lula e Dilma afirmam que jamais ouviram falar da tal conta. Seria tudo mera ficção.

Já o ex-presidente Lula perdeu ação em que pedia direito de resposta à TV Globo por reportagem no “Fantástico” sobre a sentença de Sergio Moro que o condenou à prisão. O juiz Gustavo Dall’Olio diz que a Globo “fez o que lhe incumbia, informar, direito seu e da coletividade, exercitado de forma regular e profissional”.

Outra afirmação diz que, embora a lei não exija, a emissora, “pela adoção de padrões éticos que revelam a prática do bom jornalismo”, facultou a Lula o contraditório. Para ele, é a condenação “por crime contra a administração pública” que é desfavorável e ofensiva ao petista, e não “o exercício legítimo do dever de informar”.

Filme aborda temática da Operação Lava Jato

O ator Marcelo Serrado, que interpreta o juiz Sergio Moro no filme “Polícia Federal – A Lei É para Todos”, festejou a inclusão da cena final, em que o primo de um político guarda R$ 500 mil de propina numa mochila. É uma referência à denúncia feita pela JBS contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG). “Tira essa pecha de partidarismo [do filme contra o PT]. O próximo [longa da trilogia] vai atingir o PSDB em cheio”, comentou ele na pré-estreia do filme em São Paulo.

A trama policial “Polícia Federal – A Lei É para Todos” teve pré-estreia paulistana na quarta (30). Membros do elenco do filme, os atores Marcelo Serrado, Rainer Cadete, Flávia Alessandra e Bruce Gomlevsky estiveram no local. O diretor Marcelo Antunez também foi ao evento, realizado no Cinemark do shopping Eldorado, na zona oeste da cidade. A estreia oficial está prevista para o feriado do dia 7 de setembro. (Folhapress)