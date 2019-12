Porto Alegre Donos de bar, mercado e recicladora de metais são presos por furto de energia na Capital

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

A ação ocorreu no bairro Restinga Foto: Polícia Civil/Divulgação Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu três pessoas por furto de energia no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. A operação, que contou com a participação de técnicos da CEEE, foi realizada na terça-feira (03) em um bar, em um mercado e em uma recicladora de metais na Rua do Cedro.

Nos três locais, foi detectada a existência de instalação de energia irregular, com ligação clandestina que vinha diretamente do poste para os estabelecimentos comerciais.

“Aquele que mantém comércio regularmente não consegue competir de forma igualitária com aquele que se vê livre do custo de energia intrínseco à atividade econômica”, afirmou o delegado Luciano Dias Peringer, que coordenou a ação.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário