Nessa quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu em Porto Alegre quatro mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre apropriação indébita. O alvo foram os proprietários de uma clínica geriátrica na Zona Sul, suspeitos de fazerem compras e saques com o cartão bancário de uma das idosas residentes no estabelecimento. Ela foi lesada em pelo menos R$ 100 mil reais.