Doria autoriza lei que cria dia especial para orar pelos políticos

Por Juliano Castello

João Doria, governador de São Paulo, autorizou a criação de uma lei que cria o Dia de Oração pelas Autoridades da Nação. De acordo com o projeto, será toda a terceira segunda-feira do mês, no calendário de datas comemorativas de São Paulo.

O projeto foi apresentado pelos deputados Chico Sardelli e Reinaldo Alguz, ambos do PV, em 2018.

A ideia da proposta é mostrar que os políticos brasileiros se espelham no texto da Bíblia Sagrada. No texto apresentado pelos deputados, consta:

“A Bíblia fala que toda autoridade é levantada por Deus, mesmo aquelas que nos fazem perecer. Fala também para orarmos pelas nossas autoridades, para que elas exerçam um governo justo e estratégico, para que promova o bem de todos e a nação prospere.”

Os parlamentares pediram apoio dos demais membros do Legislativo e também da população, e que parem de criticar os políticos. “Pedimos que o povo passe a orar e não criticar as autoridades constituídas no estado de São Paulo e por toda a nação Brasileira”

