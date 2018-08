Doria lidera corrida pelo governo de São Paulo

Pesquisa Datafolha divulgada na madrugada desta quarta-feira, 22, mostra o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) liderando a corrida para o governo de São Paulo, com 25% das intenções de voto. Na sequência aparece o presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), com 20%.

