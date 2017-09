Doria reúne-se com empresários em Porto Alegre

O prefeito de São Paulo, João Doria, será o palestrante em evento promovido pelo LIDE Rio Grande do Sul em parceria com o FCDL-RS, Sindilojas Porto Alegre, CDL POA e Sindihospa. Durante o Fórum de Gestão do Rio Grande do Sul, Doria vai falar sobre seu modelo de gestão e seu plano de metas até 2020 para a capital paulista, que contempla o desenvolvimento social; econômico e gestão; humano, urbano; meio ambiente e institucional. O encontro com os empresários será no dia 18/9, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

