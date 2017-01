Dos 225 foragidos de penitenciÃ¡rias em Manaus, 148 continuam Ã  solta

Após as recontagens de presos realizadas no Compaj (Complexo Penitenciário Anísio Jobim) e no Ipat (Instituto Penal Antônio Trindade), ambos em Manaus (AM), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ampliou de 184 para 225 o número de detentos que conseguiram fugir durante os motins do início do ano.

Desse contingente, 77 foram recapturados e 148 ainda estão à solta. Nesta sexta-feira, governo amazonense também divulgou uma lista com nomes e fotografias dos apenados que continuam foragidos. As rebeliões resultaram na morte de pelo menos 60 detentos, vários deles com os corpos mutilados, decapitados ou esquartejados.

