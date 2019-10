Dos escombros, sobrevivente de prédio que desabou envia selfie à família

Dos escombros do edifício Andrea, que desabou na manhã desta terça-feira (15) em Fortaleza, o sobrevivente David Sampaio Martins enviou uma selfie à sua família para mostrar que estava bem.

O prédio de sete andares, que fica na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcanti e Tomás Acioli, desabou por volta das 10h30 desta terça.

Não contente em enviar a selfie, o sobrevivente telefonou para a família. Seu pai, Paulo, achou que era um trote. “Pensava que era até um trote, nem estava acreditando. Ele falou ‘papai, estou embaixo da estrutura do prédio, o prédio veio abaixo”, afirmou.

Na imagem enviada aos familiares, David tinha poeira do desabamento no corpo e apresentava uma leve escoriação no braço direito. Ele foi resgatado na coluna do elevador do edifício.

Amigo de Paulão, que também morava no prédio que desabou, mas não estava no momento da queda, Mauricio (não quis fornecer o nome todo) disse que o episódio marcou o renascimento de David.

“Ele [o pai] ficou falando o tempo todo com David, o menino ficou mandando áudio. Nasceu de novo”, disse Mauricio, que é de Crateús, interior do estado, mesma cidade de David e Paulão, e mora num prédio ao lado.

Tio do sobrevivente, Gláucio Sampaio afirmou que os moradores reclamavam que tudo estava corroído no prédio. “Graças a Deus meu sobrinho saiu com vida.” As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Deixe seu comentário: