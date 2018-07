“Doutor Bumbum” oferecia cirurgias plásticas no Palácio do Planalto

O Palácio do Planalto confirmou na manhã desta quarta-feira (25) que o médico Denis César Barros Furtado, o “Doutor Bumbum”, trabalhou no local no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no período de 18/09 a 03/10/2008. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Geral da Presidência, Denis Furtado nunca fez parte do corpo funcional da Presidência da República mas foi cedido temporariamente neste período, como o oficial médico temporário do Exército – 2º tenente, para realizar atendimentos na Clínica Geral que fica na Presidência.

Segundo o órgão, Denis Furtado não chegou a atender nenhuma autoridade. O Planalto informou ainda que, neste período, o “Doutor Bumbum” nunca participou de eventos oficiais, viagens presidenciais e atendimento de autoridades. O médico, de 45 anos, e a mãe dele, Maria de Fátima Furtado, foram presos na semana passada no Rio de Janeiro. Eles são suspeitos da morte da bancária Lilian Calixto, após um procedimento estético para preenchimento dos glúteos ocorrido dentro de um apartamento na Barra da Tijuca. A namorada de Denis, Renata Fernandes Cirne, também está presa.

A informação sobre o trabalho no Planalto foi revelada pelo jornal “O Estado de S.Paulo”. Segundo a reportagem, no período em que trabalhou no local o médico “costumava falar de sua especialidade e oferecer realização de procedimentos estéticos a quem foi atendido, criando queixas entre pacientes”. Denis Furtado trabalhou também no HMAB (Hospital Militar de Área de Brasília).

Além de procedimentos estéticos, o médico realizava tratamentos clínicos sem comprovação científica, cobrando preços altos e submetendo pacientes a constrangimentos. Uma paciente de 27 anos, que pediu anonimato, contou ao jornal “O Globo” que foi submetida a métodos de Termografia, ES Complex e Terapia Neural para evitar um câncer no esôfago. Em Brasília, o “Doutor Bumbum” foi denunciado por procedimento de “cura neural”. O CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) cassou o registro médico de Furtado em um processo ético-profissional, mas ainda cabe recurso.

Cumprimento à Lei do Serviço Militar

O Centro de Comunicação Social do Exército informou que Denis César Barros Furtado ingressou no Exército em 23 de junho de 2008, em cumprimento à Lei do Serviço Militar, e saiu em 31 de agosto de 2013, por término de prorrogação de tempo de serviço.

Denis foi convocado como Oficial Médico Temporário onde exerceu a especialidade de Clínico Geral, atendendo consultas diversas. Em sua passagem no Exército, além do Palácio do Planalto, o “Doutor Bumbum” trabalhou como médico no Hospital das Forças Armadas, no Posto Médico da Prefeitura Militar de Brasília e no Hospital Militar de Área de Brasília.

