Doze garotos e seu técnico desaparecidos em caverna foram encontrados com vida

Os 12 jovens e seu treinador que estavam desaparecidos em uma caverna na Tailândia foram encontrados com vida, disse o governo de Chiang Rai nesta segunda-feira (2).

“A Marinha da Tailândia encontrou todos os 13 com vida”, disse o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, a repórteres.

De acordo com a BBC, os primeiros a chegar ao local onde eles estão foram os mergulhadores britânicos John Volanthen e Richard Stanton. No vídeo em que registraram o momento do encontro, é possível ouvir suas vozes conversando com o grupo.

Eles perguntam: “quantos vocês são?” e ouvem como resposta “treze”, confirmando que todos estão vivos. Os mergulhadores explicam então que são apenas os primeiros e que não vão poder retirar os meninos naquele momento, mas que muitas outras pessoas virão para resgatá-los.

Um dos garotos responde que está feliz, um dos mergulhadores responde que também está e uma criança agradece, antes de perguntar de onde eles são. “Inglaterra, Reino Unido”, esclarece Volanthen ou Stanton (não é possível identificar qual falou).

O grupo será transportado de helicópteros a hospitais, segundo informa a TV pública PBS. Caso apresentem ferimentos, receberão atendimento de primeiros socorros no centro médico montado na caverna. De acordo com o médico presente no local, os sobreviventes podem apresentar fraqueza e problemas respiratórios, por estarem na caverna com alta umidade.

O resgate pode demorar muitas horas. Isso porque, segundo as autoridades tailandesas, as 13 vítimas estão com a saúde fragilizada em decorrência do longo período sem comer.

Assim, de acordo com o governo local, médicos e enfermeiros devem tentar chegar ao ponto exato onde estão os jovens para avaliar o estado de saúde e entregar medicamentos.

A operação é considerada difícil porque os meninos e o treinador terão que mergulhar para sair da caverna, e especialistas dizem que é sempre delicado quando um resgate envolve o mergulho de não profissionais, especialmente de pessoas debilitadas, como é o caso do grupo. Por isso, é bastante provável que eles precisem receber alimentos, hidratação e primeiros socorros no próprio local antes de serem retirados.

Entenda o caso

As crianças e o jovem técnico de futebol sumiram após um treino no dia 23 de junho. Autoridades acreditam que eles tenham entrado na caverna Tham Luang, no distrito de Mae Sai, perto da fronteira com Mianmar, para se abrigar do tempo ruim. O treinador, Ekkapol Janthawong, e os menores – de 11 a 16 anos – conheciam bem o lugar, segundo as autoridades tailandesas.

As equipes de resgate procuravam pelo grupo apoiadas por militares, policiais, mergulhadores e analistas internacionais. As buscas foram dificultadas por chuvas e inundações, que bloquearam a entrada principal da caverna de aproximadamente 10km de comprimento. As galerias “inundadas” teriam impedido que as pessoas presas deixassem o local.

As equipes buscavam entradas alternativas e usaram 20 bombas para extrair a água nas partes inundadas. Durante as buscas, a polícia lançou kits de sobrevivência com água, comida e remédios através de um duto escavado na encosta da montanha, sem saber se haveria alguém para recebê-los.

Bicicletas, calçados e outros pertences dos desaparecidos foram encontrados na entrada da gruta por um grupo de oficiais do Parque Natural Tham Luang-Khun Nam Nang, na província de Chiang Rai.

