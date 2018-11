A dragagem de manutenção do Porto do Rio Grande iniciou no dia 29 de outubro. A obra que está sendo realizada pelo consórcio Jan de Nul e Dragabrás prevê a retirada de até 16 milhões de metros cúbicos do canal de acesso que está prejudicando a segurança da navegação. Até essa quarta-feira (7), mais de 590 mil metros cúbicos já haviam sido dragados.

