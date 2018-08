A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre, por meio da Divisão de Manutenção de Águas Pluviais (Dmap), retirou pelo menos 3.677 toneladas de materiais do Arroio Dilúvio, no trecho entre as ruas Silva Só e São Vicente. As intervenções começaram no dia 8 de maio. Pelo menos 260 pneus já foram retirados em meio à soma dragada.

Deixe seu comentário: