Dragas de extraÃ§Ã£o de areia no rio do Sinos tÃªm atividade suspensa

O Departamento de Fiscalização da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) suspendeu nesta quinta-feira o funcionamento de duas dragas que extraiam areia irregularmente no leito do rio do Sinos. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Leopoldo e Guarda Municipal.

Durante a fiscalização, as dragas foram flagradas operando em desacordo com o licenciamento ambiental. Uma das características irregulares identificadas foi o tamanho da lança de sucção, que estava acima do permitido para o trecho do rio.

Em razão das irregularidades constatadas, os equipamentos ficarão suspensos até que sejam providenciadas as adequações necessárias para o atendimento às normas ambientais.

