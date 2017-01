Drake e Jennifer Lopez posam juntos no instagram

Enquantos muitos fãs ainda torciam pelo relacionamento de Drake e Rihanna, a fila parece ter andado. Tudo indica que o rapper, de 30 anos, está namorando Jennifer Lopez, de 47. Os dois postaram, em suas contas oficiais no Instagram, a mesma foto em que aparecem abraçadinhos, no maior chamego.

A foto segue a rumores de que os dois cantores estariam juntos, depois de um longo período de especulação sobre o status do relacionamento de Drake e Rihanna. Riri, aliás, deixou de seguir Jennifer Lopez no Instagram no fim de semana.

Drake e Rihanna teriam terminado em outubro, e J Lo se separou de Casper Smart, um dançarino de 29 anos, no começo de 2016, depois de quatro anos de relação. J Lo é mãe de gêmeos de seis anos com seu ex-marido, Marc Anthony.

