A prefeitura de Porto Alegre dá início nesta terça-feira, às obras de drenagem do Arroio Areia, na Zona Norte da Capital, que fazem parte do Programa de Drenagem Urbana de Porto Alegre – DrenaPOA. Os trabalhos começam com a construção de uma bacia de contenção na praça Doutor Luis Francisco Guerra Blessmann (entre as ruas Doutor Jorge Fayet e João Patzel), no bairro Três Figueiras.

Deixe seu comentário: