Drinques do novo bar temático de Porto Alegre são inspirados na temática do local

Inspirado no ambiente escolar e buscando uma reaproximação das pessoas fora do mundo virtual, o novo bar temático de Porto Alegre, “Na Vida Real”, em Porto Alegre, aposta também, em uma carta de drinques exclusivos elaborados pelo bartender Rafael Câmara.

Os drinques propõem uma ligação entre o ambiente do bar e lembranças carinhosas da vida das pessoas. Um dos drinques autorais é o Bagé Mule, servido em uma cuia de chimarrão, uma homenagem a um dos patrimônios dos gaúchos.

Os cinco autorais

As cinco opções de drinques autorais do “Na Vida Real” expõem o cuidado na preparação e combinação de ingredientes. O Bagé Mule leva cachaça de butiá, suco de limão Tahiti, xarope de camomila, apple cider e espuma cítrica de erva-mate.

A proposta deste drinque servido em uma cuia de chimarrão, é representar a solidariedade, amizade e confiança. O Chá da Tarde remete ao tempo em que as pessoas recebiam visitas à tarde em suas casas.

O drinque é composto de gin com infusão em folhas de bergamota, xarope de especiarias, água com gás, chá de gengibre e fumaça aromática. A delícia de ser neto na infância é relembrada pelo Da Nonna, elaborado com vodka aromática de baunilha, suco de limão, suco de laranja, xarope de baunilha, albumina e canela em pó.

O Mochilão é uma homenagem aos amigos que fazemos nas viagens pela vida. Campari, Heineken, suco tropical, angostura, sidra, espuma de lúpulo e alecrim compõem este drinque, que tem como palavras-chave: amargo e frutado. Para retribuir com um presente a visita dos clientes, o Na Vida Real sugere o Tsuru, composto por sake, vermouth dry, xarope de violeta, vinho branco, spray de água de rosas e flor comestível. Floral e doce são as palavras que descrevem este drinque.

Para acompanhar os drinques exclusivos, a casa oferece pizzas de porção individual. Com massa fina e crocante, a receita é guardada à sete chaves pelo gerente da casa. Dentre todas, as que se destacam no cardápio são: Pastrami com Rúcula, composta por Pastrami, rúcula, provolone e mussarela e a de Lombo Canadense com Chutney de Abacaxi, que leva: lombo canadense, mussarela e chutney de abacaxi. Para conferir essas delícias, é se programar e ir conhecer o Na vida Real, na Coronel Fabrício Pillar, número 93.

Serviço:

O que: Bar temático ‘’Na Vida Real’’

Onde: Coronel Fabrício Pillar, 93, Porto Alegre – RS

Quando: Aberto de quarta à domingo das 18:00 às 00:00h

