DTS Cinema em Casa amplia suas linhas de atendimento junto a divisão Corporate

Cada vez mais as empresas estão atentas em relação aos espaços físicos onde possam realizar treinamentos de equipes, apresentações, palestras, vídeo conferências, bem como momentos de entretenimento direcionados ao quadro funcional, como teatro e cinema. Atentos a esta demanda, a DTS Cinema em Casa, empresa que completou 20 anos, criou a divisão DTS Corporate.

Este ano, chega ao mercado, um portfólio atualizado com produtos e novidades, aliando tecnologia e alta performance. “Nos primeiros meses de 2018, registramos um crescimento de 5% nas vendas direcionadas à empresas, em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo com a crise, o corporativo está investindo em tecnologia. Se tem muito presente a preocupação em aprimorar espaços. Aplicando automação, som, imagem e maior conforto acústico para atender demandas de treinamentos e network junto as equipes e colaboradores”, adianta Edson Daroit, diretor presidente da DTS.

Ainda de acordo com Daroit, outros segmentos que também registraram crescimento de vendas nos últimos cinco anos foram demandas oriundas de igrejas, universidades, prédios coorporativos, clínicas e escritórios. “Existem alguns diferenciais na divisão DTS Corporate. Observamos que itens como capacidade técnica, planejamento, caráter preventivo e corretivo dos projetos, segurança e o pós vendas, são muito mais observados e levados em conta por clientes corporativos”, observa o representante da DTS.

Outra questão não menos importante e bastante apreciada no mercado corporativo é a agilidade. Acessos remotos, onde tudo pode ser realizado via smartphone, controlando iluminação, cortinas, temperatura do ambiente, são itens fundamentais. “A DTS Corporate veio para fortalecer nossos negócios. Surgiu da necessidade dos próprios clientes, que precisavam ter em seus ambientes profissionais, a mesma qualidade de produtos e serviços que possuíam em suas residências”, lembra Daroit.

