Duas adolescentes foram apreendidas após agredirem senhor idoso na rua

Duas adolescentes foram apreendidas após baterem em um idoso nos Estados Unidos. O homem, de 62 anos, pediu, educadamente, para as meninas não sentarem em seu quintal, mas foi agredido por elas com um tapa no rosto e empurrões. Elas ainda debocharam quando ele caiu no chão.

As adolescentes têm idades entre 14 e 15 anos. Um vídeo postado no Facebook mostra como o caso aconteceu. O homem estava falando com as meninas quando uma delas dá um tapa nele. Ele tenta se defender e então é agredido pela segunda menina e, em seguida, acaba caindo no chão. “Espero que a polícia faça justiça por este homem. Isso é triste, ignorante e nojento”, disse a jovem que divulgou o vídeo.

A polícia informou que está investigando o caso que aconteceu na cidade de Syracuse, em Nova York.

