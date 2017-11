Duas apostas acertaram os seis números do concurso 1.992 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (29) em Cardoso Moreira (RJ). O prêmio total é de cerca de 66 milhões de reais. As apostas ganhadoras foram de Campos Belos (GO) e Araguari (MG). As dezenas sorteadas foram 05, 11, 13, 21, 53 e 54. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora leva 32.953.918,65 reais.

