Duas apostas de Campos Belos (GO) e Araguari (MG) acertaram os seis números do concurso 1.992 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (29), em Cardoso Moreira (RJ). De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada uma faturou R$ 32.953.918,65.

As dezenas sorteadas foram: 05, 11, 13, 21, 53 e 54. A Quina teve 142 ganhadores. Cada um levou R$ 28.999,41. Na Quadra, 11.405 apostas levaram R$ 515,80 cada.

