Duas apostas do Rio Grande do Sul dividem o prêmio máximo da Lotofácil e levam mais de 350 mil reais

Duas apostas do Estado, das cidades de Frederico Westphalen e de São Leopoldo, acertaram os 15 números do concurso 1.885 da Lotofácil, sorteado nesta sexta-feira (1º). Os vencedores vão dividir o prêmio máximo, de R$ 2 milhões, com outros quatro bilhetes – de Barcelos (AM), São Felix (BA), Água Boa (MG) e Votuporanga (SP) – levando R$ 354.420,21. As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25.

A premiação foi dividida em 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 354.420,21; 14 acertos: 714 apostas ganhadoras, R$ 1.309,15; 13 acertos: 24.339 apostas ganhadoras, R$ 20; 12 acertos: 281.007 apostas ganhadoras, R$ 8; e 11 acertos: 1.396.691 apostas ganhadoras, R$ 4,00.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, na próxima segunda-feira (4) é de R$ 2.000.000. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,00.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.