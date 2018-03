Duas crianças e um homem foram baleados em uma escola em Caxias do Sul

Duas meninas de 6 anos e um homem foram baleados, no final da tarde de quinta-feira (29), na escola municipal Luciano Corsetti, no bairro Kayser, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Testemunhas relataram que um homem desceu de uma motocicleta e efetuou vários disparos contra o muro da instituição de ensino.

Depois, o criminoso abriu fogo contra as pessoas que corriam assustadas em razão dos estampidos. Ele estava acompanhado de um comparsa. Uma das crianças foi baleada no abdômen e está internada em estado grave na UTI do Hospital Geral.

A outra foi atingida de raspão na cabeça e não corre risco de morte. Já o homem foi alvejado nas costas e no braço. A Polícia Civil investiga a motivação dos disparos. Ninguém foi preso.

