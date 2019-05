Toni Garrn e Alina Baikova, ex-namoradas de Leonardo Di Caprio, postam foto juntas

A top alemã Toni Garrn e a modelo ucraciana Alina Baikova postam foto sexy, trocando de roupa, para evento no Festival de Cannes, na França. Além de lindas, elas têm em comum o mesmo ex, o ator, Leonardo DiCaprio. No clique, Toni aparece sem camiseta, cobrindo os seios com as mãos, e Alina de calcinha.

Leonardo DiCaprio está aproveitando os momentos de folga do Festival de Cannes para curtir o passeio com a namorada, Camila Morrone. O ator foi flagrado na manhã desta segunda-feira (20) sendo o fotógrafo particular da amada no Eden Roc e tirando vários cliques, enquanto a argentina fazia poses, caras e bocas.

O romance entre o astro e a modelo argentina começou no final de 2017, e teve a ajuda de ninguém menos que Al Pacino.

Camila nasceu em Buenos Aires, na Argentina, é filha de Massimo Morrone e Lucila Solá e é enteada Al Pacino. Atualmente, ela vive em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em meados de janeiro, DiCaprio foi fotografado trocando beijos calientes com a amada na região de Corsica, no litoral francês, onde aproveitam as férias em pleno verão europeu.

Além da praia, eles circularam pelo centro de compras de Corsica. Discreto, o ator usou um boné com a aba cobrindo do seu rosto. Antes do destino na França, os dois aproveitaram momentos de sol e lazer em Nerano, na Costa Amalfitana, onde fizeram um passeio de barco e mergulhos.

Era uma Vez em Hollywood, novo filme de Quentin Tarantino, ganhou um novo pôster. O cartaz faz parte de uma campanha viral do filme, que traz vários pôsteres de filmes falsos estrelados por Rick Dalton, o personagem de Leonardo DiCaprio no longa.

Dessa vez, o pôster é do fictício faroeste spaghetti Kill Me Now Ringo, Said The Gringo (Mate-me agora, Ringo, disse o gringo, em tradução livre).

No novo filme de Quentin Tarantino, a dupla Leonardo DiCaprio e Brad Pitt toma a frente, interpretando, respectivamente, um ator de TV em decadência e seu dublê na Hollywood de 1969.

Os atores são vizinhos de um casal bem conhecido da época: Roman Polanski e Sharon Tate, que seria assassinada por membros do culto de Charles Manson em uma fatídica noite daquele mesmo ano.

Timothy Olyphant, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Al Pacino, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr, Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson, Mike Moh, Nicholas Hammond, Bruce Dern e Margot Robbie completam o elenco.

Era Uma Vez em Hollywood tem previsão de lançamento para o dia 15 de agosto no Brasil.

