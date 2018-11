Duas irmãs são mortas a tiros em São José do Norte, no Sul do Estado

Duas irmãs foram mortas em um ataque a tiros em São José do Norte, no Sul do Estado, na madrugada deste sábado (10). Segundo a BM (Brigada Militar), as jovens de 15 e 21 anos estavam em via pública quando dois homens passaram atirando e fugiram a pé. Segundo a Brigada Militar, o crime faz parte da guerra pelo tráfico no município. Uma das vítimas tinha antecedentes criminais por tráfico, homicídio doloso e lesão corporal. Este foi o 16º homicídio em São José do Norte neste ano. Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil vai investigar o caso.

