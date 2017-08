Duas mulheres morrem em acidente na área de embarque do aeroporto de Campinas

Duas mulheres morreram, na manhã deste sábado (26), em um acidente na área de embarque do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). A motorista de um carro perdeu o controle do veículo, passou pelo guard rail de ferro e vidro e caiu de uma altura de aproximadamente 30 metros.

Ela e a passageira morreram no local. De acordo com a Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, o acidente ocorreu às 7h15min. A área onde a motorista perdeu o controle do carro fica perto do edifício garagem do aeroporto.