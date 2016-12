Duas cadetes da Polícia Metropolitana de Buenos Aires (Argentina) foram expulsas após uma foto em que elas aparecem se beijando na boca se tornou viral nas redes sociais.

As envolvidas foram identificadas como Carolina Gutiérrez e Brenda del Hoyo. O beijo ocorreu para celebrar a formatura delas na força policial da capital argentina. Elas estavam fardadas e sentadas em uma cadeira no momento do clique, feito na semana passada.

De acordo com a versão das duas, a foto foi feita apenas para ser enviada a um amigo. Elas contaram não saber como a imagem se tornou pública.

Carolina e Brenda foram proibidas de participar da cerimônia de graduação, contou o site “El Intransigente”.

As duas, que teriam um relacionamento amoroso, disseram que beijos são comuns entre heterossexuais e que eles são punidos de forma branda ou mesmo ficam impunes.

A polícia afirmou que a dispensa das aspirantes não se deveu a qualquer questão envolvendo orientação sexual, mas se relaciona à proibição de integrantes da força postarem fotos uniformizados em redes sociais da internet. As jovens vão recorrer da decisão. (AG)

