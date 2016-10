Duas mulheres que disputavam o coração de um homem num programa de TV acabam se apaixonando e agora são namoradas

No programa de TV “The Bachelor”, as mulheres competem para conquistar um homem solteiro. São dezenas de candidatas que disputam o coração de um solteiro, mas desta vez, na edição australiana do programa, duas participantes acabaram se apaixonando e agora são namoradas.

Megan Marx e Tiffany James postaram várias fotos juntas em redes sociais, o que gerou desconfiança de que elas estavam namorando. Segundo elas, inicialmente era só amizade, mas depois surgiu “algo mais ousado”. As duas confirmaram o relacionamento quando Megan postou uma declaração de amor para Tiffany por seu aniversário de 30 anos.

“Eu conheci Tiffany em uma situação muito estranha. Bem … nós gostamos do mesmo cara. E isso foi filmado e colocado na TV. A partir desse primeiro coquetel foi como uma calibragem instantânea entre as almas, como se tivéssemos conhecido uma a outra antes. A amizade foi amadurecendo em algo mais ousado, a confiança em uma situação muito estranha foi formada, e agora continuamos a fazer planos”, disse Megan.

Comentários