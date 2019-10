Foram presas duas pessoas ligadas a Rudolph Giuliani, o advogado pessoal de Donald Trump, que ajudaram em iniciativas para investigar rivais do presidente dos EUA. Os homens são Lev Parnas e Igor Fruman, e são considerados testemunhas importantes do inquérito do impeachment de Trump. Eles enfrentam acusações ligadas a financiamento de campanha.

