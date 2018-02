Duas pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, morrem em acidente em Bom Progresso

Duas pessoas morreram na manhã deste sábado em um acidente na BR-468 em Bom Progresso. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados por volta das 8h devido a colisão de um Vectra, com placas de Bom Progresso, com uma árvore no km 86 da rodovia. O veículo estava com seis passageiros que retornavam de uma festa.

Uma mulher morreu no local e outras cinco pessoas foram levadas para o hospital de Três Passos, entre elas uma criança de 2 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu em atendimento no hospital. Não havia no veículo o dispositivo de retenção infantil, a cadeirinha. O condutor se negou a realizar o teste do bafômetro.

Colisão com ambulância

Uma ambulância de Arroio Grande colidiu com um Peugeot no km 532 da BR-116 e deixou uma pessoa morta e três feridos na sexta-feira. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é de que o Peugeot tenha avançado a pista contrária. O condutor da ambulância ficou ileso, mas dois passageiros tiveram ferimentos graves. No Peugeot, o condutor ficou ferido gravemente e o passageiro morreu.

