Duas pessoas feridas e uma morte em acidente na BR 285 em Passo Fundo

Por volta das 22h20min de sábado (12), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu, no km 296 da BR 285, em Passo Fundo, um grave acidente que envolveu 4 veículos. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Uma delas morreu no hospital durante o atendimento médico.

Um automóvel Fit transitava na rodovia no sentido Passo Fundo a Carazinho quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Palio, que transitava no sentido contrário. Na sequência colidiu também num Gol e num Vectra, que seguiam atrás do Palio. O Vectra é emplacado em Paranavaí/PR e os demais veículos são de Passo Fundo.

Com o impacto, o condutor do Honda Fit, de 35 anos, e o condutor de Gol, de 27 anos, ficaram feridos. O motorista do Gol não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital durante a madrugada. Os condutores do Palio e do Vectra não se feriram.

A PRF efetuou o atendimento do acidente e a ocorrência foi registrada na Polícia Civil. Houve interrupção parcial da via até que fosse realizada a perícia e remoção dos veículos.