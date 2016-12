Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente com um caminhão no quilômetro 57 da BR-101, em Terra de Areia, no Litoral Norte do Estado, na manhã desta terça-feira (20).

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo, com placas de Morro da Fumaça (SC), estava carregado com cimento e capotou. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Capão da Canoa.

