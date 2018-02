Duas pessoas morrem em acidente em Sarandi

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu na madrugada deste domingo (11) um acidente no km 136 da BR 386, em Sarandi, no Norte do Estado. Os policiais foram avisados de um acidente por volta das 4h. Chegando ao local, verificou-se que um veículo Corsa, com placas de Sarandi, saiu de pista e chocou-se com uma árvore. Duas pessoas morreram.

No veículo estavam quatro pessoas, três mulheres e um homem. Dois deles menores de idade. Uma das ocupantes estava fora do veículo e foi socorrida pela Samu (Serviço de Unidade Móvel).

O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido após o desencarceramento realizado pelos Bombeiros e encaminhado ao hospital da cidade, em estado grave. A Brigada Militar compareceu ao local para auxiliar o atendimento. As outras duas ocupantes faleceram no local. Não houve interdição de pista.

