Duas pessoas morreram em acidente na BR-101, em Torres

Uma mulher e um bebê de dois meses morreram e outras pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos no início da manhã deste sábado, na BR-101, no acesso ao bairro Campo Bonito, em Torres, no Litoral Norte.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois automóveis, um ônibus e um caminhão se envolveram na colisão. Ao menos 10 pessoas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, na cidade.

Conforme relatos, o acidente teria sido causado por um motorista que trafegava na contramão. O homem, de 38 anos, dirigia um Corsa branco, com placas de Torres, e estaria na contramão. Ele foi levado para a delegacia local e ao longo do dia deverá ser encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Osório.

Vítimas

O Corsa branco colidiu frontalmente contra um Chevrolet Onix preto, de Gravataí, causando a morte de uma das ocupantes do veículo, que tinha 36 anos.

Logo atrás do Onix, que transitava no sentido para Santa Catarina, seguia um caminhão Scania prata, de Erechim. O veículo, que estava em baixa velocidade, conseguiu parar, mas foi atingido na lateral por um ônibus de excursão, que vinha logo atrás.

Além de atingir a cabine do caminhão, o ônibus colidiu frontalmente com o Onix e tombou no canteiro que divide a BR 101. Um bebê de dois meses que estava no coletivo, que saiu de São Gabriel com 38 passageiros e tinha como destino o parque Beto Carrero Word, em Itajaí (SC), acabou morrendo.

O acidente deixou 21 pessoas feridas, sendo cinco em estado grave. Segundo a Polícia Civil, uma menina, de 15 anos, que estaria no ônibus, teve a perna amputada e uma idosa foi encaminhada a um hospital de Porto Alegre em estado grave.

Os demais feridos estão no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres.

