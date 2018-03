Duas pessoas morreram em um acidente na BR-386, em Nova Santa Rita

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) está atendendo um acidente que culminou na morte de duas pessoas. O acidente aconteceu em torno das 11h15min desta sexta-feira (2), no quilômetro 428 da BR-386, em Nova Santa Rita.

Segundo levantamentos realizados no local, o condutor de uma carreta emplacada em Nova Santa Rita transitava no sentido interior-Capital e, por motivo ainda desconhecido, invadiu a faixa contrária, colidindo frontalmente em um Hyundai/Creta com placas de Santa Cruz do Sul.

Duas mulheres que estavam no automóvel não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Uma tinha 60 e outra 87 anos. Os feridos foram socorridos pela Samu.

Os dois óbitos são de passageiras do Creta. Feridos graves são a passageira e proprietária do Creta de 56 anos e o condutor da carreta de 60 anos. O condutor do Creta sofreu ferimentos leves.

Após a colisão, o caminhão saiu da pista e o Creta ficou sobre a faixa de rolamento. O trânsito ainda está bloqueado no local.

