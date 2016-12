Duas pessoas são presas após usarem um pé de maconha como árvore de Natal na Inglaterra

Duas pessoas foram presas após policiais encontrarem um pé de maconha sendo usado como árvore de Natal em uma casa em Cheltenham, na Inglaterra. De acordo com informações divulgadas pelos oficiais ingleses, a “árvore” estava sendo decorada com bolas coloridas, sinos, luzes e até mesmo um anjo no topo.

“Não é uma tradicional árvore de Natal! Dois foram presos em Cheltenham sob suspeitas de cultivarem cannabis”, informava a conta oficial da polícia local no Twitter. As autoridades apreenderam também medicamentos e equipamentos durante a operação. A casa será mantida fechada até fevereiro enquanto aguardam novas investigações.

