Duas pessoas são presas com 25 tijolos de maconha em Teutônia

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2020

Dupla é presa com 25 tijolos de maconha em Teutônia, interior do Rio Grande do Sul. A ocorrência foi registrada neste sábado (4), quando policiais do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (2ºBRBM) desenvolviam ações de rotina. As duas pessoas foram detidas por tráfico de drogas.

A abordagem aconteceu em frente ao Pelotão Rodoviário, no quilômetro 54 da RSC 453. O veículo onde estava a droga era um táxi Chevrolet Classic.

