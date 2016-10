Duas professoras foram torturadas e obrigadas a tomar bebida alcoólica para evitar que fossem estupradas

Duas professoras da rede municipal de ensino de Santana, Amapá, teriam sido torturadas por 12 horas e obrigadas por dois homens a ingerir bebidas alcoólicas para evitar que fossem estupradas.

De acordo com as vítimas, os suspeitos estavam armados com facas. Elas estavam perto da escola quando foram sequestradas. Durante toda a madrugada, elas teriam tentado negociar com os suspeitos. Para não serem estupradas, teriam concordado em beber cachaça. Segundo relato da vítima, um dos homens tentou ficar com a professora, que propôs a liberação delas em troca de um encontro. “Foi aí que ele liberou a gente e levou a gente de volta para a escola, já pela manhã”, falou.

O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher. A Polícia Civil investiga o caso e teria pistas sobre os suspeitos. (AG)

