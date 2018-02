A duas semanas da votação da reforma da Previdência, o governo avalia ceder desde que o núcleo do projeto seja mantido

A duas semanas da votação da reforma da Previdência, articuladores políticos do Palácio do Planalto afirmam que o governo está disposto a ceder em alguns pontos para aprovar a proposta, desde que o núcleo do projeto seja mantido.

Pelo calendário anunciado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a discussão sobre a reforma deve começar na próxima semana. A votação está marcada para o dia 19 de fevereiro. O recesso parlamentar termina nesta segunda-feira (05), quando o Congresso Nacional retoma as atividades. Com isso, os deputados retornam a Brasília durante os próximos dias, levando o Planalto a intensificar as articulações para aprovar a reforma.

Nesta segunda, por exemplo, Maia deve oferecer um jantar a lideranças partidárias para a base aliada do governo calcular o número de deputados que apoiam a reforma. De acordo com o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-CE), as bancadas serão ouvidas nos próximos dias, apresentando as respectivas demandas.