Dudu Gaiteiro e Rudy Kestering abrem os Shows Pampeanos

Com apenas 13 anos de idade, o músico Dudu Gaiteiro já carrega consigo admiradores que o acompanham desde o início da carreira. Ele, que frequenta há alguns anos o Piquete da Rede Pampa Schin, no Acampamento Farroupilha, subiu novamente ao palco dos Shows Pampeanos na tarde desta quarta-feira (14).

Sua desenvoltura e talento com a música tradicionalista, envolveu e animou os visitantes que passaram pelo Parque Harmonia.

Rudy Kestering, com seu jeito romântico de abordar a canção gaúcha, apresentou, logo após, as faixas do álbum Ser Nativo, lançado neste ano.

