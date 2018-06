Duetto lança nesta quarta, Imagine S.A, uma plataforma de eventos para gestores de RH

O Rio Grande do Sul acaba de ganhar um diferenciado formato de eventos corporativos. A Duetto está lançando o Imagine S.A, uma plataforma de eventos pré-planejados voltados ao desenvolvimento do capital humano nas empresas, cujo ganho de escala na execução resultou em baixo custo e rápida implementação. Fruto da expertise de 20 anos da Duetto, o Imagine S.A chega com três diferentes opções, todas focadas em experiências imersivas, baseadas em storytellings criativos e cenários que vão impressionar os gestores da área de Recursos Humanos.

“Vivemos a era das experiências e é isto que oferecemos em nossos novos produtos”, diz Guilherme Hillebrand, ao explicar que a ideia foi criar uma ferramenta para ajudar Gestores de RH a colocarem mais experiências reais no plano de desenvolvimento de seus colaboradores. O produto será apresentado ao público-alvo convidado no final da tarde desta quarta-feira (13/06) no Hotel Sheraton, onde o grupo será recepcionado e depois cumpre uma inovadora e curiosa programação-surpresa, já dentro da proposta do novo produto.

“Decidimos nos reinventar ao oferecer uma vitrine de diferentes eventos para todos os portes de clientes”, observa Rosângela Rímoli, diretora de atendimento da Duetto. Ela registra que a empresa mantém em seu portfólio o já tradicional braço de eventos para público interno e externo, além de ações promocionais e institucionais para os atuais e futuros clientes. Tudo foi pensado estrategicamente dentro dos objetivos do contratante, o que serviu para transformar a empresa em referência em eventos de marketing no Rio Grande do Sul.

