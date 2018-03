Dulce Ribeiro comanda encontro sobre a força do momento presente

A capacidade da presença plena, também conhecida pelo termo em inglês mindfulness, é o tema da palestra gratuita da coach biográfica e consultora do EcoSocial Dulce Ribeiro, no próximo dia 20 de março, na ESPM, em Porto Alegre. Intitulado “Presente, eu estou aqui!”, o encontro abordará tópicos que exploram de que forma a habilidade de estar de corpo e mente no mesmo local pode ampliar o foco e a criatividade, além de potencializar o protagonismo do momento presente na vida das pessoas.

Dulce Ribeiro também é professora da ESPM, Mestre em Antropologia das Organizações e autora dos livros “Ainda Temos Jeito – Uma nova atitude para o atendimento”, “VOCÊ – A diferença na era da relação” e “Amor com Amor se paga – A nova moeda no mundo de trabalho”.

A palestra acontecerá às 19h e as inscrições podem ser realizadas através do link: http://www2.espm.br/eventos/carreira-em-debate-0

