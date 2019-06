Dupla Anavitória muda letra de música para criticar Sérgio Moro em show em Porto Alegre

A dupla Anavitória, que está rodando o Brasil com a Turnê dos Namorados, realizou um show na noite desta quinta-feira (14), em Porto Alegre. As duas cantoras se apresentavam junto com o músico gaúcho Duca Leindecker, quando foram cantar a música Dia Especial, e os três mudaram o verso da letra original.

Os artistas cantaram: “Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei com o Moro no jornal”. A crítica foi sobre os vazamentos de conversas que seriam do ex-juiz e mostrariam Sérgio Moro em suposta articulação com a acusação da Operação Lava Jato.

No verso original, a canção diz: “Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal”.

