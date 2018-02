Dupla de Capão da Canoa vence o 3º Torneio de Bocha na Areia

A finalíssima do 3º Torneio de Bocha na Areia apresentou dois novos campeões na disputa, que até então, nas suas duas edições anteriores, havia destacado uma equipe por dois anos consecutivos. Nei Di Domenico e Vicente Pozzobon se esforçaram durante a manhã do sábado (10) inteira para garantir desde os primeiros jogos uma boa classificação. Mesmo assim, a competitividade estava alta, pois todos os participantes que chegaram até ali mostraram que são os melhores de cada praia onde ocorreram as classificatórias. Oito duplas, das praias de Xangri-lá, Atlântida, Capão da Canoa e Nova Tramandaí competiram a final nas duas canchas instaladas na beira da praia de Atlântida pela SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida) e Prefeitura Municipal de Xangri-lá.

A dupla campeã jogou na classificatória de Capão da Canoa nos últimos dias de janeiro deste ano. Nei Di Domenico estava orgulhoso pelo desempenho da sua equipe na final. “Ganhar sempre faz bem para o ego mas, o que mais interessa aqui, é este clima de confraternização entre amigos”, ressaltou o competidor, que afirma que ganhar ou perder sempre fará parte do jogo, “mas a diversão precisa estar sempre presente”.

Vicente Pozzobon jogou pela primeira vez em uma cancha de areia na beira da praia e admite que não foi fácil vencer, pois a areia era muito pesada para deslizar as bochas. Ele também ressalta a presença da torcida, que inclusive, estava em maior número à favor dele e do parceiro de jogo. “Agradeço também a Rede Pampa por promover uma iniciativa tão bacana, que incentiva este esporte que fez e faz parte da vida de muitas pessoas”, afirma.

O segundo lugar ficou para Emir Parisotto e Eduardo Lemmertz. O primeiro é ex-presidente da SABA e foi homenageado com uma placa que destaca seu apoio ao evento, que foi criado quando ele ainda estava à frente do clube. O terceiro lugar ficou para os irmãos Ediel e Jediel Barreto.

O clima favoreceu o dia do evento, pois logo início da manhã os termômetros registravam 28ºC na praia de Atlântida e o sol se fez presente com força. Entre os intervalos das partidas, os competidores saborearam um churrasco com carne e linguiça e chopp. O coordenador do Torneio de Bocha na Areia, Geraldo Stédile agradeceu a todos os envolvidos no evento e afirmou que no ano que vem a próxima edição do evento poderá ter novidades.

As entregas dos troféus foram feitas pelo vice-presidente da Rede Pampa de Comunicação Paulo Sérgio Pinto e pelo presidente da SABA, Leandro Adaime. O Torneio de Bocha na Areia é uma realização da Rede Pampa de Comunicação, Sistema Fecomércio-SEC/RS, SABA e GBOEX. (Marysol Cooper/ O Sul)

