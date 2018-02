A dupla do governo

O presidente Michel Temer quer um candidato de seu time para o Palácio do Planalto. Ele testa a popularidade do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Um dos dois será o nome. Meirelles é filiado ao PSD e Maia ao DEM. A ideia de Temer – que controla o versátil MDB, maior partido do Brasil – é fazer a sua legenda vice de um dos dois.

Opção

Rodrigo Maia, há meses, sonha com a candidatura presidencial, mas também não descarta uma candidatura ao governo do Rio de Janeiro, onde o pai, Cesar Maia, disputará o Senado.

Janela

Um palaciano de Temer lançou a ideia de atrair Rodrigo Maia para o MDB na “janela da infidelidade” nestes meses. Nem foi ouvido.

Carta desviada

Vai minguando dentro do próprio PSC a pré-candidatura ao Palácio do Planalto de Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), com o seu nome citado em fraude no Postalis.

Estranho…

O ex-deputado federal Glycon Terra Pinto Júnior despacha no Planalto depois de ter ocupado cargos de confiança em Minas Gerais durante os governos de Dilma Rousseff, Lula da Silva e Fernando Pimentel.

… No ninho

Como passagens pelo PP, PPB, PL e MDB, Glycon foi escalado pelo ministro Carlos Marun para chefiar a Assessoria Especial da Secretaria de Governo da Presidência da República. Na posse de Temer, quando ainda ocupava cargo no governo de Pimentel, o ex-deputado fez questão de aparecer atrás do peemedebista no tradicional “papagaio-de-pirata”.

Fiador do fiasco

Fiador da malfadada nomeação de Cristiane Brasil (PTB-RJ) para o Ministério do Trabalho, o deputado Jovair Arantes (GO) não larga mão da liderança da bancada. Foi reconduzido ao posto pelo 12º ano consecutivo, citando que “mudanças” são necessárias

Lula na tela

A caravana de Lula pelo Nordeste, em agosto de 2017, vai virar filme. “O Povo Pode”, produzido por jornalistas e cineastas, tem estreia prevista para o dia 1º de maio.

Senna eterno

A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão do nome do piloto Ayrton Senna (1960-1994) no livro dos Heróis da Pátria. A iniciativa, de Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), espera o aval do Senado.

Eletrobra$

Pressionado por líderes alinhados ao Planalto, Rodrigo Maia decidiu acelerar a tramitação do projeto de lei de privatização da Eletrobras, ao determinar que a votação do texto seja conclusiva nas comissões e não passe pelo plenário.

Manobra

A oposição quer derrubar o que chama de “manobra” de Maia. Para retirar o efeito terminativo e levar o projeto ao plenário, são necessárias ao menos 51 assinaturas (10% dos membros da Casa). O líder da oposição, deputado José Guimarães (PT-CE), diz que “entregar o setor para a iniciativa privada é um erro grave”.

Disse-me-disse

Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Adilson Araújo, nega ter havido comemorações após encontro em que Maia admitiu não ter votos para aprovar a reforma da Previdência. “Ainda não é hora de comemorar”, diz.

Ponto Final

“É necessário fazermos ajustes para acabar com os privilégios cada vez mais escancarados.” — Do deputado Alex Manente (SP), novo líder do PPS na Câmara dos Deputados, sobre o projeto que já isentou da reforma servidores federais, policiais federais, juízes, procuradores…

