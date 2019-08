Dupla é presa com 250 quilos de carne roubada na região das Missões

Um homem e uma mulher foram presos por abigeato na manhã deste sábado (17), no interior de São Francisco de Assis, na região das Missões. Com eles, foram localizados três freezers com 250 quilos de carne roubada.

A dupla vinha sendo investigada após seis ovelhas terem sido roubadas de uma localidade no interior do município. A operação conjunta da Delegacia de Combate ao Abigeato da Polícia Civil e da Brigada Militar cumpriu mandados judiciais que resultaram nas duas prisões e na apreensão de um adolescente de 17 anos.

Em uma casa em Sobra do Itajuru foram encontrados três freezers lotados, onde estavam as carcaças das ovelhas, além de uma quantidade de carne ovina e bovina sem procedência, com indicativos de abate ilegal. No total, foram encontrados 250 quilos de carne.

O homem e a mulher foram autuados pelo crime de abigeato. O adolescente foi encaminhado ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil irá investigar a participação dele no crime.

Deixe seu comentário: